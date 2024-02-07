Скандальний трампіст-конспіролог. Хто такий Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна

Скандальний американський оглядач Такер Карлсон у звичній для себе манері знову "підриває" соцмережі. Цього разу поїздкою до Росії та майбутньою публікацією інтерв'ю з Володимиром Путіним, який уперше з початку повномасштабної війни поспілкувався із умовним представником західної преси.

РБК-Україна розповідає про те, хто такий Такер Карлсон та чому його називають "американським Соловйовим".

При підготовці матеріалу використовувалися: соцмережі Такера Карлсона, публікації Sky News, CNN, Fox News, Axios, Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українського проекту "Детектор медіа".

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Коротка біографія, кар'єра та зоряний час на Fox News

Такер Карлсон народився 16 травня 1969 року в Сан-Франциско в сім'ї художниці Лізи Макнір та журналіста та дипломата Річарда Карлсона, який був директором "Голосу Америки" протягом останніх шести років "холодної війни". Коли Такеру було сім років, батьки розлучилися, а 1979 року батько одружився з Патріцією Суонсон - спадкоємицею колишнього продовольчого конгломерату Swanson Enterprise. Сам Карлсон казав, що виріс в оточенні багатіїв, які могли впливати на цей світ.

Навчався у приватній школі у Сан-Дієго, у 14 років його перевели до приватного інтернату на східному узбережжі США у штаті Род-Айленд. Там він познайомився з майбутньою дружиною - донькою директора школи Сьюзан Ендрюс. Не зміг вступити до престижного університету, і батько дівчини прилаштував його на факультет історії у коледжі гуманітарних наук Трініті у Коннектикуті. Карлсон та Ендрюс одружилися в 1991 році, у пари четверо дітей.

Кар'єру в медіа почав із позиції фактчекера (перевірка достовірності фактів) у журналі Police Review. Проте квитком у журналістику стала робота в газеті The Weekly Standard, яка входить до того ж холдингу, що й телеканал Fox News, де він стане справжньою зіркою. Для газети він писав матеріали консервативного плану протягом п'яти років. За цей час він встиг узяти інтерв'ю у тоді ще губернатора Техасу Джорджа Буша-молодшого. Після чого його почали запрошувати на ТБ у ролі експерта.

У 2000 році його покликали ведучим програми "Перехресний вогонь" (Crossfire) на каналі CNN, що симпатизує демократам. Формат був в дебатах щодо актуальних новин між політичними опонентами. За кілька ефірів шоу скасували, а Карлсона звільнили. Наступні вісім років він працював на каналі MSNBC.

У 2010 році створив сайт новин - The Daily Caller, на якому публікував гучні розслідування проти демократів. За десять років пішов з посади головного редактора, але видання досі працює і входить до пулу Білого дому. Паралельно з роботою The Daily Caller його все частіше запрошували на різні шоу на головному консервативному каналі США Fox News.

Фото: Такер Карлсон на каналі Fox News (Getty Images)

Там же у 2016 році у нього з'явилося власне шоу Tucker Carlson Tonight. Карлсон зайняв місце у вечірньому прайм-тайм Fox News у будні дні та швидко зарекомендував себе як ключовий гравець та впливовий голос у республіканській політиці. Його шоу стало найпопулярнішою програмою новин у віковій групі від 22 до 54 років, а сам канал - найпопулярнішим у кабельній мережі США.

Такер займав ультраправі позиції, підтримував теорії змови, постійно ставив під сумнів ефективність вакцин від COVID-19, порівнюючи кампанію з щеплення з "нацистськими експериментами". У 2018 році казав, що мігранти роблять країну "біднішою та бруднішою", що спровокувало відтік рекламодавців. Критикував Black Lives Matter - рух проти поліцейського насильства щодо чорношкірих.

"У цей момент, який ми переживаємо, може бути багато всього. Але мова безумовно не про життя чорношкірих, пам'ятайте про це, коли вони прийдуть за вами. Зважаючи на все, вони це неодмінно зроблять", - говорив він у 2020 році.

До 2023 року середня аудиторія його шоу становила понад 3 млн глядачів. Популярність Такера була обумовлена манерою, в якій він із гостями обговорював гострі теми, такі як гендерні питання, аборти, президентські вибори тощо. Журнал Time у 2021 році назвав його найвпливовішим консерватором Америки.

Карлсона звільнили у квітні, за тиждень після того, як материнська компанія Fox Corp погодилася виплатити 787,5 млн доларів Dominion Voting Systems - компанії, яка виробляє автомати для голосування. Сам Такер заявляв про нібито фальсифікацію виборів 2020 року, а в його ефірах адвокати Дональда Трампа та інші гості прямо звинуватили в цьому Dominion. У справі про наклеп ведучий мав стати одним із ключових свідків, проте Fox News пішов на угоду та закрив шоу.

Після відходу Такер перезапустив його на Twitter (зараз соціальна мережа X), стабільно збираючи мільйони переглядів. Однак незабаром отримав попередження від Fox з вимогою закрити програму через порушення контракту, згідно з яким права на Tucker Carlson Tonight належать каналу до кінця 2024 року. Розгляд за участю юристів іде досі.

Він залишається переконаним республіканцем, трампістом, виступає проти абортів та контролю над зброєю. Російське вторгнення в Україну нібито засудив, але насправді регулярно просуває аргументи Москви. Власне тому у ньому зацікавлена російська пропаганда. Зокрема, роботу йому пропонували мережа Russia Today та пропагандист Володимир Соловйов.

Такер Карлсон vs Україна. Його позиція та заяви про війну

Ще до великої війни Такер Карлсон виступав проти підвищеної уваги до України та захищав Володимира Путіна. Напередодні вторгнення він називав загрозу російського нападу перебільшеною. В ефірах на Fox News він казав, що президент Джо Байден втягнув американців у безглузду війну начебто на боці "корумпованого уряду".

"Україна не є демократією. Президент України заарештував свого головного політичного опонента (ймовірно, йшлося про Віктора Медведчука, - ред.). Він закрив газети та телеканали, які наважилися його критикувати. Отже, висловлюючись американськими термінами, ви б назвали Україну тиранією. Але Джо Байдену подобається Україна. Тож Путін - поганий, війна - хороша", - заявляв Карлсон.

Деякі штампи російської пропаганди перекочували до його шоу. У березні він відпрацьовував наративи про "зрежисований Вікторією Нуланд переворот в Україні" у 2014 році, а також про "американські біолабораторії", називав українську владу маріонеткою Вашингтона, виступав проти передачі винищувачів від Польщі. І просував теорію про те, що США підтримуватимуть війну, доки мільйони українців не стануть біженцями. Що перегукується із російським маркером "війна до останнього українця".

Фото: Такер Карлсон не працює прямо на російську пропаганду, але вона постійно транслює його меседжі як нібито позицію американців (Getty Images)

"Вони всі (Білий дім, - ред.) вам брешуть... Насправді ви непатріотичні, бо справжній патріотизм - це турбота насамперед про Україну. І до речі, турбота про Україну означає продовження кривавої війни доти, доки вся країна не буде знищено, а мільйони українців не стануть біженцями", - звертався він до глядачів.

Його ефіри породжували меседжі, з якими активно працювала пропаганда РФ, подаючи їх як думку американців. Згідно з їхньою "злитою" методичкою, Карлсон був важливою ланкою - у ній прямо вказувалася важливість використання якомога більшої кількості фрагментів шоу з критикою дій США, НАТО, їхньої негативної ролі "у розгортанні конфлікту в Україні".

Не обходилося й без згадки про нацистів. Такер казав, що Росія нібито так боролася із нацизмом у Другій світовій війні, як жодна інша країна. Російсько-українську війну він називав катастрофою для Європи та всього світу, проте причиною вважав не Росію, а НАТО. У квітні 2023 року Карлсон заявив, що американські війська нібито беруть участь у бойових дій. Цей меседж одразу підхопила Russia Today.

"США є безпосереднім учасником бойових дій у війні проти Росії. Поки ми розмовляємо, американські солдати воюють із російськими солдатами", - заявляв Такер.

Посилався він деякі дані Пентагону, які до цього з'явилися у мережі. Нагадаємо, тоді американський військовий виставив в один із чатів фото секретних документів про підготовку Збройних сил України, їхню чисельність та військову допомогу Заходу. Причому в них не згадувалося про бойові підрозділи армії США в Україні і, тим більше, про їхню участь у військових діях. Офіційно у Білому домі зазначали, що військова присутність США обмежується посольством у Києві та не має відношення до бойових дій.

Влітку після звільнення з Fox News дебютний ефір на Twitter Карлсон присвятив підриву Каховської ГЕС. За його словами, її підірвала Україна, бо "її збудували росіяни, як і водосховище, щоб забезпечити водою Крим, який 240 років є домом Чорноморського флоту".

"Справедливо налаштована людина дійшла б висновку, що ГЕС підірвала українська сторона", - стверджував він.

Після цього відео з'явився фейк про те, що Офіс президента України нібито дав Ілону Маску 72 години на видалення облікового запису Карлсона. Хоча у публічній реакції радника голови ОП Михайла Подоляка не було й натяку на якийсь ультиматум.

У листопаді Такер виклав ефір із журналістом Гленном Грінвальдом, який свого часу публікував інформацію від колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена. Ключовими темами розмови стали "Трамп-миротворець", "обдурена Заходом Україна", "втрата довіри до Байдена в американців" та "НАТО, яке ніколи не впорається з Росією". Щодо війни в Україні, то співрозмовники наполягали на нібито втомі Заходу, необхідності переговорів Києва та Москви, здачі окупованих територій та позаблокового статусу для України.

У грудні Карлсон заявив, що за результатами зустрічі глави Пентагону Ллойда Остіна з законодавцями було ухвалено рішення, що якщо не буде проголосовано військову допомогу Україні, то сім'ї конгресменів відправлять на війну з Росією. Як виявилося, йшлося про ризики, які виникнуть через затримку нових пакетів. Остін наголосив, якщо Путін захопить Україну, то претендуватиме на країни Балтії і тоді виникне необхідність розміщення американських військових у Європі.

Щодо "інсайдів", то за роки своєї діяльності Такер зарекомендував себе конспірологом, правим консерватором та рупором кремлівських фейків з антиукраїнською позицією. Тому за ним закріпилося прізвисько "американський Соловйов".

Вперше за два роки. Що відомо про інтерв'ю Путіна "представнику Заходу"

У серпні російська пропагандистка Маргарита Сімоньян заявила, що Такер Карлсон прагне записати інтерв'ю з Володимиром Путіним. Притому, що востаннє із західними журналістами Путін спілкувався у жовтні 2021 року, коли дав інтерв'ю ведучій телеканалу CNBC Хедлі Гембл. За словами самого Такера, новина викликала обурення у США і йому нібито заборонили летіти до Москви.

Проте вже 3 лютого 2024 року його помітили у російській столиці. Пізніше він підтвердив, що збирається записати бесіду з Путіним, яку викладе у безкоштовний доступ на сайт Tucker Carlson Network та на платформі X. Як пише The Wall Street Journal, запис швидше за все з'явиться 8 лютого. Сьогодні кремлівський речник Дмитро Пєсков підтвердив, що інтерв'ю відбулося. Американський блогер Алекс Джонс повідомив, що розмова тривала протягом двох годин.

Фото: Володимир Путін вперше з початку вторгнення в Україну дав інтерв'ю для західної аудиторії та обрав для цього Такера Карлсона (Getty Images)

Як пояснив Такер, він планував інтерв'ю, тому що "американці абсолютно не в курсі того, що відбувається у Росії та Україні". За його словами, власник соцмережі Х Ілон Маск пообіцяв не блокувати його публікацію.

"Взяти таке інтерв'ю - це пов'язано з ризиками, звичайно", - зазначив Карлсон.

Також він стверджує, що адміністрація Джо Байдена нібито намагалася перешкодити поїздці, оскільки він неодноразово відгукувався про Путіна з симпатією, а його політичні погляди поділяють багато консервативно налаштованих жителів США, незадоволених багатомільярдною підтримкою України. І звинуватив західних журналістів у тому, що за часи повномасштабної війни вони брали інтерв'ю у Володимира Зеленського, але не у Путіна.

"Цікаво чути від Такера Карлсона, що жоден західний журналіст не потурбувався про те, щоб взяти інтерв'ю у Путіна, після того, як російські війська увійшли до України. За останні півтора роки ми відправили Кремлю кілька запитів. Нам завжди - "ні", - відповів йому Стів Розенберг із BBC.

Головний міжнародний кореспондент CNN Крістіан Аманпур також прокоментувала слова Карлсона.

"Такер дійсно вважає, що ми, журналісти, не намагалися взяти інтерв'ю у президента Путіна щодня з моменту початку його повномасштабного вторгнення в Україну? Це абсурд… Ми продовжимо запитувати інтерв'ю, як це робили вже не один рік", - зазначила вона.

На поїздку Карлсона реагують і в Україні. Зокрема, колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що інтерв'ю Путіна стане визнанням його статусу за межами Росії та відкриє "скриньку Пандори". На її думку, єдине безпечне інтерв'ю з ним - це допит у Гаазі. З нею погоджується радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"США доводять, що стійка демократія, економічний розвиток та домінування - не запорука від виникнення дов******(нецензурне слово, - ред.) великого масштабу. Американський аналог Соловйова, Скабеєвої та Шарія - Такер Карлсон бере інтерв'ю у Путіна", - написав він у Telegram.

Видання Newsweek з посиланням на джерела в Європарламенті повідомило, що Такер може потрапити до списків санкцій. Один із законодавців на умовах анонімності зазначив, що "рупору Трампа та Путіна" можуть заборонити в'їзд, і Служба зовнішніх зв'язків ЄС має розглянути його кейс.

Чому до інтерв'ю прикута увага і чому це важливо? Путін рідко розмовляє з медіа, особливо із західними журналістами. І як би там не було, воно стане гучною подією. Ймовірно, організація інтерв'ю стане ще одним кроком Кремля в тому ж напрямку, що й вкиди про нібито бажання переговорів із Вашингтоном щодо України. Звичайно, за бажання Путін міг би організувати бесіду з більш мейнстрімними ЗМІ, але саме Карлсон стане для нього найзручнішим співрозмовником.

"Багато журналістів і видань ухопилися б за шанс зробити таке інтерв'ю. Розмовляти не хотів російський президент, а не західні медіа", - пише Axios.

Анонімний Telegram-канал "Кремлівська табакерка" зазначає, що Такеру заборонили ставити питання на кілька тем: вбивство ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, втрати на війні та удари по російських тилах, доля Олексія Навального, заборона ЛГБТ та чому через провал в Україні не були звільнені Сергій Шойгу та Валерій Герасимов. Що саме Путін наговорив американському гостю, стане відомо незабаром.