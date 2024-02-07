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Байден переміг на внутрішньопартійних виборах у Неваді

США, Середа 07 лютого 2024 13:59
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Байден переміг на внутрішньопартійних виборах у Неваді Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Джо Байден переміг на президентських праймеріз у штаті Невада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Байден здобув 89% голосів виборців, які підтримують демократів.

Що стосується Трампа, то його перемога на праймеріз в цьому штаті дуже ймовірна. Справа в тому, що екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі, яка також у фаворитах від республіканців, посіла друге місце, поступившись графі "жоден з вищезгаданих кандидатів". Хейлі набрала лише 32%.

Питання щодо Трампу вирішиться у четвер, коли Республіканська партія штату проведе свої кокуси (збори прихильників). Незважаючи на те, що республіканські праймерізи також пройшли у вівторок, як пише "Голос Америки", партія вирішила розподілити делегатів партійного з'їзду від штату через кокуси.

Навіщо знадобилися кокуси?

Річ у тому, що республіканці Невади вирішили проігнорувати результати проведених у вівторок праймеріз, де Трампа не було у бюлетенях. Натомість Республіканська партія штату вирішила присудити голоси своїх делегатів переможцю кокусів, які пройдуть у четвер увечері.

Вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

У грудні Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймериз на його території. У той же час Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Докладніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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