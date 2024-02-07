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Україна отримає понад 1 млн боєприпасів від ЄС, - Боррель

Середа 07 лютого 2024 14:54
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Україна отримає понад 1 млн боєприпасів від ЄС, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна отримає від Європейського союзу понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця цього року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тисяч", - заявив він.

При цьому Боррель додав, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.

Мільйон снарядів від ЄС

На початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.

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