Байден готує рішучу відповідь Ірану після загибелі американських військових, - Bloomberg

Президент США Джо Байден стикається з тиском, що посилюється, з метою конфронтації з Іраном після того, як троє американських солдатів загинули в результаті удару безпілотника в Йорданії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Людина, знайома з позицією США, сказала, що удар, внаслідок якого також було поранено щонайменше 34 людини, викличе більш рішучу реакцію, ніж заходи, які США зробили після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня і спровокували нову пожежу на Близькому Сході.

Одна з можливостей - це таємні дії, в ході яких США завдадуть удару по Ірану, не заявляючи про свою причетність до цього, проте посилаючи чіткий сигнал. Адміністрація Байдена також може атакувати іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп, коли наказав убити генерала Касема Сулеймані у Багдаді у 2020 році.

Як зазначає Bloomberg, цей напад ставить Байдена перед рішенням, яке буде одним із найважливіших за час його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та утримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести США до прямої конфронтації з керівництвом Тегерана, яке вже наважилося в регіоні після нападу ХАМАС, розпочавши атаки в Іраку та Пакистані.

Він також має зважити потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США борються з бойовиками-хуситами – ще одним іранським проксі – які завдали шкоди світовому судноплавству, атакуючи комерційні судна у Червоному морі, на долю якого припадає 12% світового торговельного судноплавства.

Байден вже пообіцяв вжити заходів у відповідь після нападу на базу під назвою "Вежа 22", розташовану на північному сході Йорданії недалеко від кордонів Іраку та Сирії.

"Ми притягуватимемо всіх винних до відповідальності на той час і в такий спосіб, який ми оберемо", - сказав він.

Атаки на американські бази

Бази США в Іраку та Сирії неодноразово зазнавали обстрілів з боку угруповань, які підтримували Іран, з моменту початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом 7 жовтня. Хоча в цих двох країнах багато військовослужбовців дістали поранення, жоден з них не загинув.

Напад в Йорданії ознаменував першу загибель американців внаслідок ворожого нападу з того часу, як Ізраїль і ХАМАС вступили у війну. Передбачалося, що двоє морських котиків загинули минулого тижня після того, як вони зникли безвісти 11 січня під час конфіскації іранської зброї, призначеної для хуситів.

У США на Байдена вже зростає тиск з метою вжити прямих заходів проти Ірану, а республіканці в Конгресі звинуватили Байдена в боязкій реакції на дії іранських проксі.

"Реакція адміністрації Байдена на даний момент лише спровокувала нові напади", - заявив у своїй заяві сенатор Роджер Вікер, головний республіканець у сенатському комітеті збройних сил. "Настав час діяти швидко і рішуче, щоб це побачив увесь світ".

У будь-якому разі, аналітики стверджують, що США перебувають на порозі подальшого втягування у регіональний конфлікт. США завдали десятки ударів по іранських маріонетках в Іраку та Сирії, а також запустили хвилю ударів по хуситах у Ємені.

Нічого з цього поки що не спрацювало. Насправді, як стверджують республіканці, подібні до Вікера, Іран тільки підбадьорився.

Удар по базі в Йорданії

Нагадаємо, 28 січня на північному сході Йорданії поблизу кордону з Сирією безпілотник атакував американські війська, через що загинули троє військових загинули і багато людей отримали поранення.

Ціни на нафту марки Brent підскочили на 1,5% на початку торгів 29 січня, а потім знизилися приблизно до 84 за барель. Минулого тижня вони зросли більш ніж на 6%, оскільки регіональна напруженість загострилася, а хусити, що підтримує Іран угруповання бойовиків у Ємені, атакували танкер, який перевозив російське паливо.