"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуги народу" розкрив нардепам можливі терміни завершення "гарячої фази" війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію нардепки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.
За словами нардепки, левова частина зустрічі президента з фракцією була присвячена перспективі завершення "гарячої фази" війни.
"Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити "гарячу фазу". Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета - не дати РФ можливість обманути та після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ", - розповіла вона.
Крім того, як написала Василевська-Смаглюк в Telegram, зараз Україна очікує від Європи, якого вона обере своїм представником на переговорах про мир. Також в Україні очікується делегація зі США вже найближчим часом.
"Багато говорили про перспективи членства в ЄС. Президент сказав, що ми, народні депутати, виконали абсолютно всі вимоги для відкриття всіх переговорних кластерів і до літа їх мають відкрити. Щодо питання асоційованого членства без права голосу і без торгово-економічних перспектив - це членство не дасть українцям відчуття справедливості", - додала вона.
Україна стабілізувала фронт
Нагадаємо, сьогодні у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Україна стабілізувала фронт. За його словами, це вдалося зробити завдяки сміливості людей, дронам, різним технологічним рішенням, "мідлстрайкам" та далекобійним ударам по російській нафті.
Про переломний момент у війні Росії проти України заявила днями і розвідка Естонії. Там наголосили, що тепер час грає не на користь агресору.
Водночас, за даними Financial Times, російське командування пообіцяло диктатору Володимиру Путіну захопити весь український Донбас до осені.