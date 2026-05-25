"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію нардепки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

За словами нардепки, левова частина зустрічі президента з фракцією була присвячена перспективі завершення "гарячої фази" війни.

"Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити "гарячу фазу". Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета - не дати РФ можливість обманути та після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ", - розповіла вона.

Крім того, як написала Василевська-Смаглюк в Telegram, зараз Україна очікує від Європи, якого вона обере своїм представником на переговорах про мир. Також в Україні очікується делегація зі США вже найближчим часом.

"Багато говорили про перспективи членства в ЄС. Президент сказав, що ми, народні депутати, виконали абсолютно всі вимоги для відкриття всіх переговорних кластерів і до літа їх мають відкрити. Щодо питання асоційованого членства без права голосу і без торгово-економічних перспектив - це членство не дасть українцям відчуття справедливості", - додала вона.

Україна стабілізувала фронт

Нагадаємо, сьогодні у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Україна стабілізувала фронт. За його словами, це вдалося зробити завдяки сміливості людей, дронам, різним технологічним рішенням, "мідлстрайкам" та далекобійним ударам по російській нафті.