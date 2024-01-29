ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дорожчає на початку тижня: курси в обмінниках

Україна, Понеділок 29 січня 2024 10:48
UA EN RU
Долар дорожчає на початку тижня: курси в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,35 гривень, курс євро не змінився - 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,85 гривні, євро по 41,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,85-37,94 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 13 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 29 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,7811 гривень. за 1 долар (+0,1986 гривень). Курс євро становитиме 41,0567 гривень за 1 євро (+0,1406 грн).

Прогноз на лютий

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку в лютому 2024 року не зазнає суттєвих змін: вона мало чим відрізнятиметься від другої половини січня, коли ринок відійшов від досить тривалого зростання курсу долара.

Лісовий вважає, що як і останні 2-3 місяці курсові показники на готівковому ринку формуватимуться з урахуванням міжбанку. Очікується, що відрив готівкових курсів міжбанку не перевищить 0,5 грн.

За його прогнозом, курсові коридори у лютому будуть такими: на міжбанку вони будуть у межах 37-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро, а на готівковому ринку – 37,5-39,5 грн/долар та 40-43 грн/євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії