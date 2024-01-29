ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак та Кулеба зустрілись з головою МЗС Угорщини, розпочали переговори

Понеділок 29 січня 2024 12:01
UA EN RU
Єрмак та Кулеба зустрілись з головою МЗС Угорщини, розпочали переговори Фото: Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба й Петер Сійярто, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак ()ф
Автор: Сергій Пишкін

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочали переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який сьогодні, 29 січня, прибув до Ужгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента.

"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з командою", - написав Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив на важливості відвертого й конструктивного діалогу між країнами й відзначив, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

Що передувало

Ще 11 січня голова МЗС Угорщини анонсував свій візит до Ужгорода й зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

Також Сіярто проінформував й про те, що раніше провів телефонну розмову з Єрмаком під час якої заявив, що зустріч на високому рівні матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Підготовка до зустрічі Зеленського та Орбана

Наприкінці грудня Орбан прийняв запрошення президента України щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

За словами президента, він жодного разу не говорив з Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.

Як розповідала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, візит Сійярто до Ужгорода "пов'язаний з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана в Україну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Угорщина Дмитро Кулеба Андрій Єрмак Офіс президента
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії