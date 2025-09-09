Війна РФ проти України показала, що весь ЄС має готуватися до оборони, - президент Литви

"Однак ми все ще приділяємо недостатньо уваги та ресурсів цьому питанню", - зазначив Науседа.

За його словами, Литва подає приклад у цьому контексті, інвестуючи 4% ВВП в оборону вже цього року та плануючи витратити на це понад 5% у 2026 році.

Президент зазначив, що Литва очікує більшої участі ЄС, насамперед через програми SAFE та європейської оборонної промисловості.

Він додав, що Литва вітає початкову пропозицію Європейської комісії щодо наступного семирічного бюджету, який передбачає збільшення фінансування оборони та зосередження уваги на військовій мобільності, захисті критичної інфраструктури та стійкості.

Науседа вважає, що безпека східних кордонів ЄС має залишатися пріоритетом, а для кращого їхнього захисту необхідні більші інвестиції в регіон.

"ЄС повинен визнати, що довгострокова безпека України та Європи може бути забезпечена лише завдяки активній участі ЄС. Тому ЄС повинен розширити військову підтримку, а держави-члени повинні надати Україні надійні гарантії безпеки", - зазначив він.

Президент Литви додав, що найближчим часом тиск на Росію має бути посилений шляхом прийняття 19-го пакета санкцій ЄС, спрямованих проти доходів Росії від нафти та газу, "Росатома", банківського сектору та тіньового флоту.