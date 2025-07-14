У Польщі викличуть сотні тисяч людей до військових комісій: кого торкнеться
Польща готує масштабну військову кваліфікацію у 2026 році - до медкомісії викличуть понад 200 тисяч осіб. Повістки надійдуть не тільки чоловікам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.
Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило проєкт постанови про проведення військової кваліфікації у 2026 році.
Згідно з документом, повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб, зокрема жінки та чоловіки віком від 19 до понад 50 років.
Виклики в медичні військові комісії надходитимуть із січня 2026 року, а сама процедура триватиме з 2 лютого до 30 квітня 2026 року, за винятком святкових днів. Повістки будуть доставлені з повідомленням про вручення.
Мета кваліфікації - визначення фізичної та психічної придатності до військової служби.
У документі зазначено, що обстеження проводитимуть 391 районна медична комісія, кожна з яких розглядатиме до 35 осіб на день. Працюватимуть по 2-3 комісії одночасно на території одного воєнізованого округу.
Кого торкнеться
Згідно з проєктом, до військової кваліфікації 2026 року потраплять:
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Чоловіки 19 років (народжені 2007 року) - базова група;
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Чоловіки 20-24 років (2002-2006 р.н.), які раніше не проходили медогляди;
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Особи, які у 2024-2025 роках були тимчасово визнані непридатними (категорії B6-B24), але термін обмеження завершується до весни 2026 року;
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Жінки 1999-2007 років народження, які мають або отримують спеціальність, корисну для армії (медицина, IT, інженерія тощо);
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Жінки, які завершують навчання за військово-придатними спеціальностями у 2025/2026 навчальному році.
Після медичних оглядів комісії визначатимуть остаточну категорію придатності:
A - придатний, D - обмежено придатний, E - непридатний.
Також є багато можливостей для волонтерів , навіть якщо їм 40 чи 55 років .
Закон передбачає, що люди можуть подавати заявки до кінця календарного року, в якому їм виповнюється 60 років, за умови, що їм ніколи раніше не визначалася категорія придатності до дійсної військової служби.
Нагадаємо, ми писали торік, що повістки про виклик на військову кваліфікацію в Польщі вже на початку 2025 року мали отримати майже 230 000 осіб.
Для тих, хто її проігнорує, передбачалася відповідальність у вигляді штрафу.
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