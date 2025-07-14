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У Польщі викличуть сотні тисяч людей до військових комісій: кого торкнеться

Понеділок 14 липня 2025 12:54
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У Польщі викличуть сотні тисяч людей до військових комісій: кого торкнеться Фото: армія призиватиме понад 200 тисяч осіб на кваліфікацію (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Польща готує масштабну військову кваліфікацію у 2026 році - до медкомісії викличуть понад 200 тисяч осіб. Повістки надійдуть не тільки чоловікам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.

Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило проєкт постанови про проведення військової кваліфікації у 2026 році.

Згідно з документом, повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб, зокрема жінки та чоловіки віком від 19 до понад 50 років.

Виклики в медичні військові комісії надходитимуть із січня 2026 року, а сама процедура триватиме з 2 лютого до 30 квітня 2026 року, за винятком святкових днів. Повістки будуть доставлені з повідомленням про вручення.

Мета кваліфікації - визначення фізичної та психічної придатності до військової служби.

У документі зазначено, що обстеження проводитимуть 391 районна медична комісія, кожна з яких розглядатиме до 35 осіб на день. Працюватимуть по 2-3 комісії одночасно на території одного воєнізованого округу.

Кого торкнеться

Згідно з проєктом, до військової кваліфікації 2026 року потраплять:

  • Чоловіки 19 років (народжені 2007 року) - базова група;

  • Чоловіки 20-24 років (2002-2006 р.н.), які раніше не проходили медогляди;

  • Особи, які у 2024-2025 роках були тимчасово визнані непридатними (категорії B6-B24), але термін обмеження завершується до весни 2026 року;

  • Жінки 1999-2007 років народження, які мають або отримують спеціальність, корисну для армії (медицина, IT, інженерія тощо);

  • Жінки, які завершують навчання за військово-придатними спеціальностями у 2025/2026 навчальному році.

Після медичних оглядів комісії визначатимуть остаточну категорію придатності:
A - придатний, D - обмежено придатний, E - непридатний.

Також є багато можливостей для волонтерів , навіть якщо їм 40 чи 55 років .

Закон передбачає, що люди можуть подавати заявки до кінця календарного року, в якому їм виповнюється 60 років, за умови, що їм ніколи раніше не визначалася категорія придатності до дійсної військової служби.

Нагадаємо, ми писали торік, що повістки про виклик на військову кваліфікацію в Польщі вже на початку 2025 року мали отримати майже 230 000 осіб.

Для тих, хто її проігнорує, передбачалася відповідальність у вигляді штрафу.

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