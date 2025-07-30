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Країни Європи хочуть взяти кредити у ЄС на фінансування української армії, - Politico

Середа 30 липня 2025 11:56
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Країни Європи хочуть взяти кредити у ЄС на фінансування української армії, - Politico Фото: країни Європи хочуть взяти кредити у ЄС на фінансування української армії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Союзники України в Європі планують звернутися до Євросоюзу за кредитами на десятки мільярдів євро, щоб закупити озброєння для Києва, а також щоб оновити власні збройні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Напередодні крайнього терміну подання заявок на нову схему позик для закупівлі зброї в рамках Механізму сприяння безпеці для Європи на суму 150 млрд євро, кілька країн ЄС повідомили видання, що вони розглядають можливість використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від повномасштабного вторгнення Росії.

Схема позик була запропонована Комісією в березні в рамках ширшої програми ReArm Europe і спрямована на стимулювання оборонної промисловості Європи та зменшення багаторічної військової залежності ЄС від Сполучених Штатів.

Хто братиме участь у кредитній програмі

За словами речника ЄС з питань оборони Томаса Реньє, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у запиті позик.

Інші країни, включаючи Чехію, Латвію, Болгарію та Грецію, заявили, що зроблять це до крайнього терміну у вівторок опівночі.

Франція, ймовірно, також подасть заявку на отримання позик, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди, як очікується, відмовляться від участі у цій програмі. При цьому навіть країни, які не беруть позики, все ще можуть скоротити вартість поставок зброї, беручи участь у спільних закупівлях.

Як повертатимуть кошти

У Єврокомісії запропонували 45-річний термін для погашення позик та авансових платежів до 15 відсотків. Дешеві довгострокові позики будуть фінансуватися за рахунок боргу на рівні ЄС.

Країни з високим рівнем боргів та дефіцитів, такі як Австрія та Італія, менш охоче беруть позики через побоювання щодо збільшення існуючого боргу

Європа посилює армію

Нагадаємо, раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наголошував, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч. Йдеться як про резервістів, так і про діючих військових.

За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.

Також повідомлялось, що Польща готує масштабну військову кваліфікацію у 2026 році - до медкомісії викличуть понад 200 тисяч осіб. Повістки надійдуть не тільки чоловікам.

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