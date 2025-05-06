Бундесвер хоче підготувати Німеччину до оборони від РФ: що пропонують військові

Росія значно нарощує своє озброєння і може напасти на країни НАТО. На цьому тлі Німеччині необхідно посилити оборону.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю DW заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр.

Він звернув увагу, що найкращий спосіб стримати напад - це бути готовим до захисту. І така готовність проявляється не тільки в озброєнні та посиленні особового складу, а й у менталітеті та стійкості населення і збройних сил.

Броєр додав, що у Німеччини має бути потенціал для зростання.

"Тобто ми повинні збільшити чисельність наших збройних сил. Наші розрахунки свідчать, що ми повинні вийти на 460 тисяч солдатів - як резервістів, так і діючих військових", - підкреслив генеральний інспектор Бундесверу.

На його думку, така кількість солдатів має бути забезпечена за допомогою певної форми військової служби - обов'язкової або добровільної. Це буде політичне рішення.