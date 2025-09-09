Война РФ против Украины показала, что весь ЕС должен готовиться к обороне, - президент Литвы

"Однако мы все еще уделяем недостаточно внимания и ресурсов этому вопросу", - отметил Науседа.

По его словам, Литва подает пример в этом контексте, инвестируя 4% ВВП в оборону уже в этом году и планируя потратить на это более 5% в 2026 году.

Президент отметил, что Литва ожидает большего участия ЕС, прежде всего через программы SAFE и европейской оборонной промышленности.

Он добавил, что Литва приветствует первоначальное предложение Европейской комиссии по следующему семилетнему бюджету, который предусматривает увеличение финансирования обороны и сосредоточение внимания на военной мобильности, защите критической инфраструктуры и устойчивости.

Науседа считает, что безопасность восточных границ ЕС должна оставаться приоритетом, а для лучшей их защиты необходимы большие инвестиции в регион.

"ЕС должен признать, что долгосрочная безопасность Украины и Европы может быть обеспечена только благодаря активному участию ЕС. Поэтому ЕС должен расширить военную поддержку, а государства-члены должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности", - отметил он.

Президент Литвы добавил, что в ближайшее время давление на Россию должно быть усилено путем принятия 19-го пакета санкций ЕС, направленных против доходов России от нефти и газа, "Росатома", банковского сектора и теневого флота.