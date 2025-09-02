Ріст продовжиться: країни ЄС відзвітували про рекордні витрати на оборону

Країни Євросоюзу у 2024 році витратили на оборону рекордні 343 млрд євро. За планом, наступного року витрати ще виростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейського оборонного агентства (EDA).

Як зазначається у документі, обсяг оборонних витрат зріс на 19% порівняно з 2023 роком. Частка витрат на оборону від ВВП сягнула 1,9%, що лише на 0,1% менше за попередню ціль НАТО у 2%.

При цьому, у 2025 році, за прогнозами агентства, загальна сума оборонних витрат ЄС зросте до 381 млрд євро, а їх частка від ВВП перевищить поріг у 2%, досягнувши 2,1%.

Раніше мінімальний орієнтир НАТО для країн-членів становив 2% ВВП. Проте в червні цього року Альянс, до складу якого входить більшість держав ЄС, ухвалив рішення підвищити цільовий показник до 5% ВВП до 2035 року.

Окрім загального зростання витрат, 2024 рік також став рекордним за рівнем інвестицій у наукові дослідження, розробки та закупівлі військової техніки. Вперше цей показник перевищив 100 млрд євро, сягнувши 106 млрд євро. У річному вимірі приріст становив 42%.