ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ріст продовжиться: країни ЄС відзвітували про рекордні витрати на оборону

Вівторок 02 вересня 2025 13:13
UA EN RU
Ріст продовжиться: країни ЄС відзвітували про рекордні витрати на оборону Фото: країни ЄС відзвітували про рекордні витрати на оборону (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Країни Євросоюзу у 2024 році витратили на оборону рекордні 343 млрд євро. За планом, наступного року витрати ще виростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейського оборонного агентства (EDA).

Як зазначається у документі, обсяг оборонних витрат зріс на 19% порівняно з 2023 роком. Частка витрат на оборону від ВВП сягнула 1,9%, що лише на 0,1% менше за попередню ціль НАТО у 2%.

При цьому, у 2025 році, за прогнозами агентства, загальна сума оборонних витрат ЄС зросте до 381 млрд євро, а їх частка від ВВП перевищить поріг у 2%, досягнувши 2,1%.

Раніше мінімальний орієнтир НАТО для країн-членів становив 2% ВВП. Проте в червні цього року Альянс, до складу якого входить більшість держав ЄС, ухвалив рішення підвищити цільовий показник до 5% ВВП до 2035 року.

Окрім загального зростання витрат, 2024 рік також став рекордним за рівнем інвестицій у наукові дослідження, розробки та закупівлі військової техніки. Вперше цей показник перевищив 100 млрд євро, сягнувши 106 млрд євро. У річному вимірі приріст становив 42%.

Європа посилює армію

Нагадаємо, раніше союзники України в Європі повідомили, що планують звернутися до Євросоюзу за кредитами на десятки мільярдів євро, щоб закупити озброєння для Києва, а також щоб оновити власні збройні сили.

Окрім того, раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наголошував, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч. Йдеться як про резервістів, так і про діючих військових.

За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.

Також повідомлялось, що Польща готує масштабну військову кваліфікацію у 2026 році - до медкомісії викличуть понад 200 тисяч осіб. Повістки надійдуть не тільки чоловікам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії