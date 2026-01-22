ua en ru
Главная » Новости » Политика

"Эта война должна закончиться": Трамп дал послание Путину после встречи с Зеленским

США, Четверг 22 января 2026 16:18
"Эта война должна закончиться": Трамп дал послание Путину после встречи с Зеленским Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодняшняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским отправляет послание России. Война в Украине должна закончиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Трампа после встречи, который опубликовало AFP.

Журналисты спросили американского президента о том, какое послание он хотел бы передать России после встречи с Зеленским в Давосе, на полях Всемирного экономического форума.

"Эта война должна закончиться", - коротко ответил им Трамп.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 22 января провели встречу в Давосе. В Офисе президента Украины оценивают встречу двух президентов, как "хорошую".

Трамп также оценил сегодняшнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума как очень хорошую. При этом он анонсировал встречу с представителями России в ближайшее время.

Известно, что специальные представители Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, собираются 22 января посетить Москву, что подтвердили в Кремле. В то же время известно, что россиянам недавно был передан последний вариант мирного плана.

Сам Уиткофф 22 января анонсировал переговоры в Абу-Даби с россиянами и украинцами, которые состоятся после его визита в Москву и заявил, что планирует посетить Киев - впервые с того момента, как он был назначен спецпредставителем Трампа.

