Виїзд за кордон із кредитом чи на лікарняному: кого реально можуть не випустити з України

Чи перевіряють на кордоні кредити або лікарняні

У МВС розповіли, що надали роз'яснення щодо причин відмови у виїзді за кордон "24 Каналу" в межах проєкту "Запитай у МВС".

Уточнюється при цьому, що багатьох українців насправді хвилює, які документи перевірятимуть у них під час перетину кордону з іншими державами.

"Зокрема, люди часто переживають, чи не стане проблемою наявність кредитів або лікарняного", - уточнили у міністерстві.

Повідомляється, що під час перетину кордону кредитні зобов'язання громадян - не перевіряються.

Тобто прикордонники не цікавляться наявністю:

кредитів;

розстрочок;

іпотек.

Так само це стосується і перебування на лікарняному.

"Листки непрацездатності (оформлені лікарняні, - Ред.) на кордоні не перевіряють, тож сама ця обставина не може бути підставою для відмови у виїзді за кордон", - констатували в МВС.

Кому та за яких умов можуть відмовити у виїзді

Українцям повідомили, що прикордонники можуть відмовити у виїзді з України лише з підстав, прямо визначених законодавством.

Так, право громадянина України на виїзд з країни може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

стосовно нього - у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством - застосовано запобіжний захід (за умовами якого людині заборонено виїжджати за кордон);

він засуджений за вчинення кримінального правопорушення;

він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом;

він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції;

на підставі рішення (ухвали) суду або постанови Державної виконавчої служби (зокрема, через злісну несплату аліментів);

виконується доручення уповноважених державних органів України - якщо особа перебуває у розшуку правоохоронних органів;

в особи відсутні необхідні документи - які дають право на перетин кордону.

"Усі інші причини, не передбачені законом, не можуть бути підставою для недопуску до виїзду", - наголосили в МВС.

Обов'язок чоловіків під час воєнного стану

Насамкінець у міністерстві нагадали, що під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ - в електронному чи паперовому вигляді (відповідно до п. 6. ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Уточнюється, що цей документ перевірятиме представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ);