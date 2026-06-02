Общество Образование Деньги Изменения Экология

Выезд за границу с кредитом или на больничном: кого реально могут не выпустить из Украины

07:30 02.06.2026 Вт
3 мин
Некоторые документы пограничники на самом деле не проверяют
aimg Ирина Костенко
К выезду из Украины за границу готовиться нужно тщательно (фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Многих украинцев волнует, какие именно документы и обстоятельства могут помешать им при пересечении границы. В МВД развеяли некоторые популярные мифы и назвали реальные основания для отказа в выезде из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Проверяют ли на границе кредиты или больничные

В МВД рассказали, что предоставили разъяснения насчет причин отказа в выезде за границу "24 Каналу" в рамках проекта "Спроси у МВД".

Уточняется при этом, что многих украинцев на самом деле волнует, какие документы будут проверять у них при пересечении границы с другими государствами.

"В частности, люди часто переживают, не станет ли проблемой наличие кредитов или больничного", - уточнили в министерстве.

Сообщается, что при пересечении границы кредитные обязательства граждан - не проверяются.

То есть пограничники не интересуются наличием:

  • кредитов;
  • рассрочек;
  • ипотек.

Так же это касается и пребывания на больничном.

"Листки нетрудоспособности (оформленные больничные, - Ред.) на границе не проверяют, поэтому само это обстоятельство не может быть основанием для отказа в выезде за границу", - констатировали в МВД.

Кому и при каких условиях могут отказать в выезде

Украинцам сообщили, что пограничники могут отказать в выезде из Украины только по основаниям, прямо определенным законодательством.

Так, право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях, когда:

  • в отношении него - в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством - применена мера пресечения (по условиям которой человеку запрещено выезжать за границу);
  • он осужден за совершение уголовного преступления;
  • он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащим принудительному исполнению в порядке, установленном законом;
  • он находится под административным надзором Национальной полиции;
  • на основании решения (определения) суда или постановления Государственной исполнительной службы (в частности, из-за злостной неуплаты алиментов);
  • выполняется поручение уполномоченных государственных органов Украины - если человек находится в розыске правоохранительных органов;
  • у человека отсутствуют необходимые документы - дающие право на пересечение границы.

"Все другие причины, не предусмотренные законом, не могут быть основанием для недопуска к выезду", - подчеркнули в МВД.

Обязанность мужчин во время военного положения

В завершение в министерстве напомнили, что во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ - в электронном или бумажном виде (в соответствии с п. 6. ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Уточняется, что этот документ будет проверять представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);

  • в пограничной полосе;
  • в контролируемом пограничном районе;
  • в пунктах пропуска через государственную границу Украины во время ее пересечения.

