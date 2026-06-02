Київ під масованою атакою балістики, по місту пожежі: все про наслідки

В ніч на 2 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на столицю - повідомлялось про пуски балістики, крилатих та гіперзвукових ракет. Вже відомо про наслідки в Подільскому та Оболонському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи голови київської МВА Тимура Ткаченка в Telegram.

Як повідомив Ткаченко опів на третю ночі, у Подільському районі Києва палали нежитлові споруди, а в Оболонському - біля дитячого садочку впали уламки дрона. На іншій локації в Оболонському районі зафіксовано займання на території недобудови.

Станом на вказаний час про потерпілих інформації не надходило.

Мер столиці Віталій Кличко додав своєю чергою подробиці комбінованого удару по Києву. Чиновник повідомив про пожежу на Подолі на території нежитлової забудови.



"Також попередньо уламки впали на дах 9-поверхового будинку. Є загоряння. Пошкодженні й вікна", - написав Кличко.



Щодо Оболоні, він додав - там внаслідок падіння уламків ракети загорілись автівки. Ще загоряння було зафіксоване за двома адресами на відкритій території. Зокрема, біля дитсадка.

Також слід зазначити, що у соцмережах пишуть про перебої зі світлом. Близько третьої ночі стало відомо про повторні вибухи у Києві, яких нарахували кілька десятків.