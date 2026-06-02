ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Выезд за границу с кредитом или на больничном: кого реально могут не выпустить из Украины

07:30 02.06.2026 Вт
3 мин
Некоторые документы пограничники на самом деле не проверяют
aimg Ирина Костенко
Выезд за границу с кредитом или на больничном: кого реально могут не выпустить из Украины К выезду из Украины за границу готовиться нужно тщательно (фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Многих украинцев волнует, какие именно документы и обстоятельства могут помешать им при пересечении границы. В МВД развеяли некоторые популярные мифы и назвали реальные основания для отказа в выезде из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Читайте также: Выпустят ли из Украины? Как проверить временные ограничения на выезд за границу онлайн

Проверяют ли на границе кредиты или больничные

В МВД рассказали, что предоставили разъяснения насчет причин отказа в выезде за границу "24 Каналу" в рамках проекта "Спроси у МВД".

Уточняется при этом, что многих украинцев на самом деле волнует, какие документы будут проверять у них при пересечении границы с другими государствами.

"В частности, люди часто переживают, не станет ли проблемой наличие кредитов или больничного", - уточнили в министерстве.

Сообщается, что при пересечении границы кредитные обязательства граждан - не проверяются.

То есть пограничники не интересуются наличием:

  • кредитов;
  • рассрочек;
  • ипотек.

Так же это касается и пребывания на больничном.

"Листки нетрудоспособности (оформленные больничные, - Ред.) на границе не проверяют, поэтому само это обстоятельство не может быть основанием для отказа в выезде за границу", - констатировали в МВД.

Кому и при каких условиях могут отказать в выезде

Украинцам сообщили, что пограничники могут отказать в выезде из Украины только по основаниям, прямо определенным законодательством.

Так, право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях, когда:

  • в отношении него - в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством - применена мера пресечения (по условиям которой человеку запрещено выезжать за границу);
  • он осужден за совершение уголовного преступления;
  • он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащим принудительному исполнению в порядке, установленном законом;
  • он находится под административным надзором Национальной полиции;
  • на основании решения (определения) суда или постановления Государственной исполнительной службы (в частности, из-за злостной неуплаты алиментов);
  • выполняется поручение уполномоченных государственных органов Украины - если человек находится в розыске правоохранительных органов;
  • у человека отсутствуют необходимые документы - дающие право на пересечение границы.

"Все другие причины, не предусмотренные законом, не могут быть основанием для недопуска к выезду", - подчеркнули в МВД.

Обязанность мужчин во время военного положения

В завершение в министерстве напомнили, что во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ - в электронном или бумажном виде (в соответствии с п. 6. ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Уточняется, что этот документ будет проверять представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);

  • в пограничной полосе;
  • в контролируемом пограничном районе;
  • в пунктах пропуска через государственную границу Украины во время ее пересечения.

Напомним, ранее правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин.

Кроме того, мы объясняли, мобилизуют ли мужчин на границе и когда это происходит.

Читайте также о въезде в ЕС по-новому - что изменилось для украинцев на границе с 10 апреля 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел Украины ДПСУ Больничный Выезд за границу Пограничная служба Пограничники Советы Документы Кредиты
Новости
Киев под массированной атакой баллистики, по городу пожары: все о последствиях
Киев под массированной атакой баллистики, по городу пожары: все о последствиях
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны