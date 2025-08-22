Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр

"Це дійсно регулюється постановою Кабіну та не потребує змін до закону. Проте цей документ потребує обговорення. І ми ці широкі дискусії ведемо, разом з військовими, тому що там є дуже багато аспектів", - сказала вона на часі запитань до уряду.

За її словами, зараз аналізують кількість дітей, які виїхали з початку року у порівнянні з попередніми періодами, і шукають "оптимальний шлях як реалізувати цю ініціативу".