Тюрма за спробу втечі з України: Кабмін подав до Ради законопроєкт

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 13673 .

Документ передбачає кримінальне покарання для тих, хто намагається втекти від мобілізації, а також визначає умови звільнення від відповідальності.

Зараз за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність та штрафи.

Нові покарання за незаконний перетин

Згідно з проєктом, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до 3 років.

Окремо передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії може загрожувати обмеження волі чи ув’язнення до 3 років.

Відповідальність для військовозобов’язаних

Законопроєкт вводить нову норму: порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану каратиметься штрафом від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень або ув’язненням на 3-5 років.

Водночас документ дає шанс уникнути покарання. Громадяни, які повернуться в Україну протягом трьох місяців і добровільно заявлять про правопорушення до моменту вручення підозри, можуть бути звільнені від відповідальності.

Обґрунтування проєкту

Автори пояснюють необхідність закону різким зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону. З лютого 2022 року до березня 2025 року прикордонники затримали майже 43 тис. військовозобов’язаних, більшість з яких намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Лише у 2024 році зафіксовано понад 20 тисяч спроб незаконного виїзду. Для порівняння, у 2021 році таких випадків було трохи більше 3 тисяч.

Боротьба з організаторами нелегальних переправ

Документ також посилює відповідальність для організаторів незаконних переправ через кордон. Нині вони часто уникають серйозного покарання через складність доведення отримання матеріальної вигоди. Законопроєкт має усунути ці прогалини.