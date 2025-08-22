Тюрма за спробу втечі з України: Кабмін подав до Ради законопроєкт
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №13673.
Документ передбачає кримінальне покарання для тих, хто намагається втекти від мобілізації, а також визначає умови звільнення від відповідальності.
Зараз за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність та штрафи.
Нові покарання за незаконний перетин
Згідно з проєктом, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до 3 років.
Окремо передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії може загрожувати обмеження волі чи ув’язнення до 3 років.
Відповідальність для військовозобов’язаних
Законопроєкт вводить нову норму: порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану каратиметься штрафом від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень або ув’язненням на 3-5 років.
Водночас документ дає шанс уникнути покарання. Громадяни, які повернуться в Україну протягом трьох місяців і добровільно заявлять про правопорушення до моменту вручення підозри, можуть бути звільнені від відповідальності.
Обґрунтування проєкту
Автори пояснюють необхідність закону різким зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону. З лютого 2022 року до березня 2025 року прикордонники затримали майже 43 тис. військовозобов’язаних, більшість з яких намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.
Лише у 2024 році зафіксовано понад 20 тисяч спроб незаконного виїзду. Для порівняння, у 2021 році таких випадків було трохи більше 3 тисяч.
Боротьба з організаторами нелегальних переправ
Документ також посилює відповідальність для організаторів незаконних переправ через кордон. Нині вони часто уникають серйозного покарання через складність доведення отримання матеріальної вигоди. Законопроєкт має усунути ці прогалини.
Нагадаємо, Кабмін 20 серпня схвалив проєкт закону про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.
В Україні з лютого 2022 року діє воєнний стан, який передбачає обмеження прав та свобод громадян. Також в країні проводиться загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років.