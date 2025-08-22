Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о разрешении выезда мужчин 18-22 лет за границу. Сейчас советуются с военными.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады, которую ведет депутат Алексей Гончаренко.
"Это действительно регулируется постановлением Кабинета и не требует изменений в закон. Однако этот документ требует обсуждения. И мы эти широкие дискуссии ведем, вместе с военными, потому что там есть очень много аспектов", - сказала она во время вопросов к правительству.
По ее словам, сейчас анализируют количество людей, которые выехали с начала года по сравнению с предыдущими периодами, и ищут "оптимальный путь как реализовать эту инициативу".
Новость дополняется...
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 18 августа сказала, что до конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.
Зато Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами сроков пребывания за границей в период военного положения будет караться заключением на 3-5 лет.
По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. НБУ прогнозирует, что Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.