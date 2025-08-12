Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!
"На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині (кордону - ред.), - сказав Зеленський.
Президент Зазначив, що це "позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні".
Виїзд чоловіків за кордон
Нагадаємо, під час мобілізації та воєнного стану в Україні більшість чоловіків із відстрочкою мають можливість виїжджати за кордон, але не всі категорії.
Окрім чоловіків до 18 років і старших за 60, за кордон можуть також виїжджати переважна частина тих, хто має право на відстрочку. При цьому вимоги до документів для перетину кордону різняться.
Зокрема, право виїзду мають: чоловіки з інвалідністю, ті, хто супроводжує одного з батьків із першою або другою групою інвалідності, чоловіки, які мають на утриманні трьох неповнолітніх дітей, батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю, а також інші категорії. Кожна з цих ситуацій має свої особливості щодо виїзду і треба підготувати пакет документів.
Також виїжджати за кордон можуть студенти українських вищих навчальних закладів на один семестр за програмами академічної мобільності. Втім, це не всі студенти: треба спершу пройти конкурс. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.