Кабмін до кінця тижня може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко

Понеділок 18 серпня 2025 16:10
Кабмін до кінця тижня може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

До кінця цього тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла в коментарі "Суспільному".

За її словами, рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства. Напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.

"Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", - сказала Свириденко, не уточнюючи деталей тексту документа.

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.

"На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині (кордону - ред.), - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це "позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні".

Детальніше про те, які правила перетину кордону для чоловіків зараз і що пропонує змінити Зеленський, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

