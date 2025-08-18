Кабмін до кінця тижня може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко

До кінця цього тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла в коментарі "Суспільному".

За її словами, рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства. Напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати. "Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", - сказала Свириденко, не уточнюючи деталей тексту документа.