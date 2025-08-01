Українські мігранти почнуть повертатися додому лише у 2027 році, - НБУ

Україну у найближчі два роки залишатимуть по 200 тисяч осіб. Поступове повернення мігрантів очікується лише 2027 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2025 року).

Темпи виїзду українців знизились, але відплив триває

У першій половині 2025 року кількість українських мігрантів зросла на 60 тисяч осіб. Це менше, ніж у першому півріччі 2024 року, коли країну залишили понад 200 тисяч осіб.

За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5,6 млн українців. Високі безпекові ризики, зокрема обстріли з боку РФ, спричиняють подальший виїзд громадян.

Повернення українців гальмує статус у ЄС

Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року. Після цього країни ЄС повинні визначити нові режими перебування або повернення українців.

Ці рішення залежатимуть від внутрішньої політики країн, адаптації мігрантів, наявності роботи, сплати податків чи навчання дітей. НБУ прогнозує, що подовження статусу стримуватиме повернення громадян у середньостроковій перспективі.

Прогноз НБУ: повноцінне повернення лише з 2027 року

За оцінками НБУ, у 2025 та 2026 роках Україну залишать по 200 тисяч осіб щороку. Натомість квітневий прогноз передбачав початок повернення вже у 2026 році (200 тисяч).

Чисте повернення очікується лише у 2027 році - приблизно 100 тисяч осіб. Раніше передбачалось повернення 500 тисяч мігрантів.



ООН переглядає методологію обліку біженців

ООН двічі змінювала методологію оцінки кількості українських мігрантів. У червні 2023 року замість обліку перетинів кордону почали враховувати лише тих, хто має тимчасовий захист.

У травні 2025 року з підрахунків виключили 1,2 млн осіб у РФ, які не мали актуального статусу біженців. Наразі у статусі тимчасового захисту в Росії перебуває лише 7 тис. українців.

Українці поступово втрачають резидентство

За даними НБУ, частина українців адаптується до життя за кордоном і втрачає статус резидента України. Це знижує шанси на масове повернення у короткостроковій перспективі.

"Ризики нарощування активності бойових дій та/або інтенсивності обстрілів тилових регіонів, окупації нових територій або значно довшої тривалості високих безпекових ризиків зберігаються значними. У разі реалізації таких ризиків міграційний відплив посилиться", - йдеться в огляді НБУ.