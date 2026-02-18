У США перелічили реальні "досягнення" Путіна у війні
Російський диктатор з початку повномасштабної війни не зміг досягти жодної зі своїх головних цілей. Навпаки, він зазнає поразки як на полі бою, так і за його межами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський сенатор-демократ Кріс Кунс за підсумками візиту у Київ та Мюнхен заявив на пресконференції.
Читайте також: Глухий кут: у розвідці Туреччини зробили тривожну заяву про війну в Україні
"В цілому, наші союзники в Європі вважають це критичним моментом, оскільки Росія не перемагає на полі бою. Путін зазнав стратегічної поразки. Він не досяг жодної зі своїх головних цілей. Насправді, НАТО було розширено", - сказав він.
Кунс додав, що механізм PURL, за допомогою якого зброя США купується за кошти Європи, працює. Він також наголосив на тому, що ЄС вітав крок американського президента Дональда Трампа щодо введення санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть".
"Важливо, щоб ми чинили додатковий тиск на Путіна. Тільки збільшивши витрати Росії, ми зможемо змусити її сісти за стіл переговорів. Такої одностайної думки дотрималися європейські союзники та партнери, з якими ми зустрілися", - підкреслив Кунс.
Він зауважив, що сенатори-демократи та республіканці, які були в Мюнхені, одностайно заявили про рішучість продовжувати підтримувати Україну та збільшувати тиск на РФ.
Він також наголосив на подальшому забезпеченні успіху України у її боротьбі за свободу проти російської агресії.
Путін та війна в Україні
Нагадаємо, The New York Times писало, що Володимир Путін зберігає впевненість у своїй перевазі на фронті. Згідно з даними західних розвідок, диктатор розраховує на тривалу війну та готовий воювати ще принаймні два роки для встановлення повного контролю над територією Донецької області.
Крім того, Reuters писало, що Путіну постійно надають неправдиву інформацію про реальні справи РФ на полі бою. Зокрема, росіяни стверджують про нібито просування на всіх фронтах, проте українські джерела фіксують локальні успіхи оборони.