"Наступник" Трампа? Президент США пояснив, хто у майбутньому зможе завершувати війни
Президент США Дональд Трамп вбачає ООН своїм "наступником" у питанні завершення світових воєн у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Коли мене вже не буде поруч, щоб залагоджувати війни, це зможе зробити ООН. У неї величезний потенціал, просто величезний", - заявив Трамп.
Американський лідер також назвав ООН незамінним інститутом, особливо з урахуванням того, що його власна роль на світовій арені нібито добігає кінця.
"Я думаю, що ООН не залишить Нью-Йорк і не покине Сполучені Штати", - додав президент Сполучених Штатів.
Що передувало
Нагадаємо, наприкінці грудня Трамп звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у бездіяльності щодо світових конфліктів, зокрема війни в Україні.
"ООН надала дуже мало допомоги у вирішенні різних глобальних конфліктів, включно з катастрофою, яка зараз відбувається між РФ та Україною. ООН повинна почати активно брати участь у справі миру в світі", - підкреслив президент США.
Також раніше повідомлялось, що ООН опинилася на межі фінансової кризи, адже бюджет організації може вичерпатися вже до середини року. Головним чинником нестабільності називають неоплачені членські внески з боку США.
Ключовим джерелом проблем стала відмова США виплачувати обов'язкові внески. Країна традиційно покриває близько 22% бюджету ООН. Зазначається, що на кінець січня Сполучені Штати заборгували організації приблизно 1,4 млрд доларів. Замість сплати регулярних внесків, адміністрація США зосередилася на фінансуванні окремих ініціатив.