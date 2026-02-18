Білий дім зробив заяву про переговори України та Росії в Женеві

США вважають, що під час третього раунду переговорів між Україною і Росією в Женеві було досягнуто прогресу.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, президент Дональд Трамп і його команда "вклали колосальну кількість часу і зусиль" у спробу завершити війну Росії проти України.

"Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною. Було досягнуто суттєвого прогресу з обох сторін. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити спільну роботу над мирною угодою. Тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів", - сказала Лівітт.

Вона додала, що Трамп розглядає ситуацію, яка склалася через війну, вкрай несправедливою не тільки стосовно "українців і росіян", а й стосовно американського народу. За її словами, платники податків зі США "оплачували військові зусилля у війні РФ проти України".