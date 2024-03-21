Вивідують інформацію в таксі: загарбники розширили агентуру на окупованих територіях

"На тимчасово окупованих територіях діє розгалужена агентурна мережа ворога, яка направлена на збирання чуток та інформацію про тих, хто може передавати інформацію Силам оборони дані про окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують в ЦНС, зокрема зафіксовані випадки збирання даних щодо українців працівниками таксі, які перебувають на службі у ФСБ.

"Також росіяни у цивільному працюють на ринках, де провокують відвідувачів на розмови й виявляють "нелояльних", - інформують у Центрі нацспротиву.