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Узнают информацию в такси: захватчики расширили агентуру на оккупированных территориях

Фото: захватчики узнают информацию в такси на оккупированных территориях (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики расширяют агентурную сеть на оккупированных территориях в попытках узнать информацию у местных жителей. В частности, они используют службы такси в своей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях действует разветвленная агентурная сеть врага, которая направлена на сбор слухов и информацию о тех, кто может передавать информацию Силам обороны данные об оккупантах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, в частности, зафиксированы случаи сбора данных относительно украинцев работниками такси, которые находятся на службе в ФСБ.

"Также россияне в штатском работают на рынках, где провоцируют посетителей на разговоры и выявляют "нелояльных", - информируют в Центре нацсопротивления.

Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"

Напомним, в декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.

Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, кафиры в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.

На днях мы сообщали, что с помощью специальной аппаратуры захватчики прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах оккупированных территорий.

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