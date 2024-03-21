Узнают информацию в такси: захватчики расширили агентуру на оккупированных территориях

"На временно оккупированных территориях действует разветвленная агентурная сеть врага, которая направлена на сбор слухов и информацию о тех, кто может передавать информацию Силам обороны данные об оккупантах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, в частности, зафиксированы случаи сбора данных относительно украинцев работниками такси, которые находятся на службе в ФСБ.

"Также россияне в штатском работают на рынках, где провоцируют посетителей на разговоры и выявляют "нелояльных", - информируют в Центре нацсопротивления.