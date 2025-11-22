Віцепрезидент США відреагував на критику мирного плану щодо України

Мирний план США

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили план щодо завершення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з президентом США Дональдом Трампом.

Західні ЗМІ опублікували повний текст мирного плану.

У Білому домі визнали, що план "непростий" для України, але США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

Зокрема, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

США закликають Україну та Росію підписати мирний план найближчим часом, однак він одразу зіткнувся з жорсткою критикою. Адже план передбачає суттєві поступки з боку Києва.

Окрім того, ймовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Європейський Союз розчарований підходом США до вирішення війни в Україні й "дуже поганим мирним планом", який передбачає поступки Києва.

Тому європейські лідери розробляють власний план щодо завершення війни в України, який повинен бути більш вигідним для Києва.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США. Він наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором.