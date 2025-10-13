ua en ru
Віце-президент ПАРЄ: Путін демонструє Європі силу, якої насправді немає

Понеділок 13 жовтня 2025 08:39
Віце-президент ПАРЄ: Путін демонструє Європі силу, якої насправді немає Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Мілан Лєліч

Російський диктатор Володимир Путін прагне продемонструвати мовби більшу військову міць, ніж має насправді, і тим самим вимірює реакцію НАТО та європейських країн.

Про це заявив віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, лорда Дон Туїг в інтерв'ю РБК-Україна.

Коментуючи запитання про серію останніх інцидентів із безпілотниками та провокацій у країнах НАТО, лорд Дон Туїг зазначив, що Європа почала відчувати зростання загрози з боку Росії, але це, за його словами, це "не на першому плані".

"Бо я вважаю, що Путін через ці вторгнення прагне показати, що має таку здатність і перевірити, яку відповідь отримає від НАТО та західних країн Європи. І це типу як "я виграю цю війну, дивіться, що я роблю. Я руйную, вбиваю людей, руйную Київ тощо. Дивіться, я можу вдертися у вашу країну, робити це над вашою країною і т.д." - сказав він.

Віце-президент ПАРЄ зауважив, що російський диктатор намагається створити враження могутності, якої насправді не має.

"Він створює враження, що має силу. Я не впевнений, що російська армія справді має таку силу. Я не думаю, що вона має таку силу, але він намагається це продемонструвати. Ніч за ніччю на наших телевізорах ми бачимо ще одну атаку на Київ. Потім наступного ранку - вторгнення в Естонію, вторгнення у Фінляндію (йдеться про порушення повітряного чи морського простору, - ред.) тощо. І я думаю, що він створює враження, що має більшу військову міць, ніж насправді. А насправді не має, і він це знає" -, підсумував Дон Туїг.

Дрони над Європою

Останнім часом у низці європейських країн фіксують польоти невідомих безпілотників над стратегічними об’єктами.

Зокрема, у Данії, Норвегії, Франції, Німеччині та Швеції дрони помічали біля аеропортів, військових баз і критичної інфраструктури.

Нещодавно над Осло кілька безпілотників спричинили тимчасове призупинення роботи аеропорту Гардермуен, а в німецькому Гайленкірхені невідомий апарат пролетів над авіабазою НАТО. Подібні інциденти трапляються і в інших країнах регіону.

В ISW пов’язують такі інциденти з російською гібридною кампанією: на їхню думку, Кремль перевіряє реакцію систем ППО НАТО та випробовує політичну рішучість країн ЄС.

Водночас українська розвідка з’ясувала, що багато підозрілих дронів запускаються з танкерів так званого "тіньового флоту" Росії.

