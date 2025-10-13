Вице-президент ПАСЕ: Путин демонстрирует Европе силу, которой на самом деле нет

Российский диктатор Владимир Путин стремится продемонстрировать как бы большую военную мощь, чем имеет на самом деле, и тем самым измеряет реакцию НАТО и европейских стран.

Комментируя вопрос о серии последних инцидентов с беспилотниками и провокаций в странах НАТО, лорд Дон Туиг отметил, что Европа начала чувствовать рост угрозы со стороны России, но это, по его словам, это "не на первом плане".

"Потому что я считаю, что Путин через эти вторжения стремится показать, что имеет такую способность и проверить, какой ответ получит от НАТО и западных стран Европы. И это типа как "я выигрываю эту войну, смотрите, что я делаю. Я разрушаю, убиваю людей, разрушаю Киев и тому подобное. Смотрите, я могу вторгнуться в вашу страну, делать это над вашей страной и т.д." - сказал он.

Вице-президент ПАСЕ отметил, что российский диктатор пытается создать впечатление могущества, которого на самом деле нет.

"Он создает впечатление, что имеет силу. Я не уверен, что российская армия действительно имеет такую силу. Я не думаю, что она имеет такую силу, но он пытается это продемонстрировать. Ночь за ночью на наших телевизорах мы видим еще одну атаку на Киев. Затем на следующее утро - вторжение в Эстонию, вторжение в Финляндию (речь идет о нарушении воздушного или морского пространства, - ред.) и так далее. И я думаю, что он создает впечатление, что имеет большую военную мощь, чем на самом деле. А на самом деле не имеет, и он это знает", - подытожил Дон Туиг.