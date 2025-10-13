ua en ru
Вице-президент ПАСЕ: Путин демонстрирует Европе силу, которой на самом деле нет

Понедельник 13 октября 2025 08:39
UA EN RU
Вице-президент ПАСЕ: Путин демонстрирует Европе силу, которой на самом деле нет Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин стремится продемонстрировать как бы большую военную мощь, чем имеет на самом деле, и тем самым измеряет реакцию НАТО и европейских стран.

Об этом заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, лорда Дон Туиг в интервью РБК-Украина.

Комментируя вопрос о серии последних инцидентов с беспилотниками и провокаций в странах НАТО, лорд Дон Туиг отметил, что Европа начала чувствовать рост угрозы со стороны России, но это, по его словам, это "не на первом плане".

"Потому что я считаю, что Путин через эти вторжения стремится показать, что имеет такую способность и проверить, какой ответ получит от НАТО и западных стран Европы. И это типа как "я выигрываю эту войну, смотрите, что я делаю. Я разрушаю, убиваю людей, разрушаю Киев и тому подобное. Смотрите, я могу вторгнуться в вашу страну, делать это над вашей страной и т.д." - сказал он.

Вице-президент ПАСЕ отметил, что российский диктатор пытается создать впечатление могущества, которого на самом деле нет.

"Он создает впечатление, что имеет силу. Я не уверен, что российская армия действительно имеет такую силу. Я не думаю, что она имеет такую силу, но он пытается это продемонстрировать. Ночь за ночью на наших телевизорах мы видим еще одну атаку на Киев. Затем на следующее утро - вторжение в Эстонию, вторжение в Финляндию (речь идет о нарушении воздушного или морского пространства, - ред.) и так далее. И я думаю, что он создает впечатление, что имеет большую военную мощь, чем на самом деле. А на самом деле не имеет, и он это знает", - подытожил Дон Туиг.

Дроны над Европой

В последнее время в ряде европейских стран фиксируют полеты неизвестных беспилотников над стратегическими объектами.

В частности, в Дании, Норвегии, Франции, Германии и Швеции дроны замечали возле аэропортов, военных баз и критической инфраструктуры.

Недавно над Осло несколько беспилотников вызвали временную приостановку работы аэропорта Гардермуен, а в немецком Гайленкирхене неизвестный аппарат пролетел над авиабазой НАТО. Подобные инциденты случаются и в других странах региона.

В ISW связывают такие инциденты с российской гибридной кампанией: по их мнению, Кремль проверяет реакцию систем ПВО НАТО и испытывает политическую решимость стран ЕС.

В то же время украинская разведка выяснила, что многие подозрительные дроны запускаются с танкеров так называемого "теневого флота" России.

