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Витримує влучання 155-мм снарядів. У ЗСУ показали добудовану оборонну споруду (відео)

Фото: у ЗСУ показали добудовану оборонну споруду, яка витримує влучання 155-мм снарядів (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові завершили будівництво фортифікаційної споруди на одній із ділянок фронту. Вона витримує влучання артилерійських снарядів діаметром до 155 міліметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ця фортифікаційна споруда рятуватиме життя наших військовослужбовців, адже вона витримує попадання снарядів діаметром до 155 міліметрів", - йдеться в дописі під відео.

Посилення оборонних споруд в Україні

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський висловився про отриманий звіт від глави уряду щодо темпів зведення нових оборонних рубежів - йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

Як розповіли в командуванні Сил підтримки ЗСУ 21 березня, інженерні війська будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки окупантів. Крім того, про будівництво укріплень розповідали також представники влади у ЗапорізькійСумській та Одеській та Харківській областях.

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