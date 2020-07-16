ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Витренко заявил о завершении работы в "Нафтогазе"

Четверг 16 июля 2020 21:44
Витренко заявил о завершении работы в "Нафтогазе"
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Должность Юрия Витренко попала под сокращение

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершил работу в компании. Его должность в компании сократили в мае 2020 года.

Об этом Витренко сообщил в Facebook.

"Друзья, сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины... Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - сообщил он.

Отметим, что Юрий Витренко пришел в "Нафтогаз" после Революции Достоинства в 2014 году.

Напомним, 13 мая стало известно, что Юрия Витренко увольняют, его должность попадала под сокращение.

Кроме того, в июне Витренко отозвали из наблюдательного совета "Укрнафты".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Юрий ВитренкоНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь