Вітренко заявив про завершення роботи в "Нафтогазі"

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Посаду Юрія Вітренко потрапила під скорочення

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко завершив роботу в компанії. Посада в компанії скоротили в травні 2020 року.

Про це Вітренко повідомив у Facebook.

"Друзі, сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України... Залишаючи у "Нафтогазі" великі напрацювання (і гроші від "Газпрому" - напрям, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії і держави досить компетентності та порядності використовувати їх на благо громадян України", - повідомив він.

Відзначимо, що Юрій Вітренко прийшов в "Нафтогаз" після Революції Гідності у 2014 році.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що Юрія Вітренко звільняють, його посаду потрапляла під скорочення.

Крім того, у червні Вітренко відкликали з наглядової ради "Укрнафти".