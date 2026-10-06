Вибачень Києва недостатньо: Сеул готує нові кроки проти України через скандал з полоненими

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що вибачення України через полонених з КНДР не виправдали очікувань Сеула. Тепер у Південній Кореї розглядають рішучі заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Чо Хьон розповів про це під час парламентського аудиту свого міністерства. Законодавці запитували, чи вибачилася Україна.

"Я постійно контактував з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою з цього питання, і він висловив, наскільки складною є ситуація", - сказав Чо.

"Повідомлення, які я отримав (від Сибіги), містили вибачення. Але є різниця з очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", - сказав він.

Крім того, уряд Південної Кореї розглядає різні варіанти. Серед них - відкликання посла країни в Україні Пак Хі Чхана. Таку пропозицію висловив один із законодавців.

Що відомо про скандал з полоненими військовими КНДР

Двох військових із Північної Кореї Сили оборони України взяли в полон 11 січня 2025 року в Курській області. Згодом у Південній Кореї заявили, що готові їх прийняти, адже Сеул юридично вважає жителів КНДР своїми громадянами.

У липні 2026 року президенти України та Південної Кореї домовилися про подальшу долю полонених.

23 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала обох військових Південній Кореї.

Через два дні президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Зеленського за публічне розкриття цієї інформації.

В Офісі президента України заперечили, що була домовленість не розголошувати передачу. За їхніми словами, Київ такого зобов'язання не брав і подробиць процесу не розголошував.

Пізніше представник офісу корейського президента розповів, що Київ заздалегідь попередив Сеул про згадку полонених у виступі Зеленського.

Корейська сторона стверджує, що перед цим сторони домовилися цього не робити.

Нагадаємо, МЗС Південної Кореї 28 вересня викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна.

Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу вимагав від України офіційних пояснень і вибачень.

Також ми писали, що Київ нібито першим попросив Сеул не розголошувати передачу полонених.

Так стверджує розвідка Південної Кореї.