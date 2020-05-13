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Витренко увольняют из "Нафтогаза"

Новости » Политика     13.05.2020 - 11:59
Витренко увольняют из "Нафтогаза"
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Должность Витренко сократят в ближайшие два месяца

Исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко увольняют, его должность попадает под сокращение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Витренко, его формально предупредили, что его должность будет сокращена.

"…и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза", - отметил Витренко.

Витренко увольняют из &quot;Нафтогаза&quot;

Отметим, Витренко в "Нафтогазе" отвечает за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским "Газпромом" и координирует работу по разработке и систематического обновления макроэкономической модели Украины, необходимой для прогнозирования долгосрочной динамики макроэкономических показателей, влияющих на основные показатели деятельности НАК.

Напомним, на прошлой неделе главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" назначили Отто Ватерландера. Он также сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.

Теги Новости Украины Юрий ВитренкоувольнениеНафтогаз Украины
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