Витренко отозвали из набсовета "Укрнафты"

Фото: Юрий Витренко (facebook.com/Юрій-Вітренко)

В набсовет "Укрнафты" ввели Николая Гавриленко

НАК "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с поста представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты". При этом в совет ввели директора нефтяного дивизиона Николая Гавриленко.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Сообщается, что Гавриленко продолжит "регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными". В частности, речь идет о спорных объемах газа и накопленного налогового долга.

При этом, за дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" отвечает финансовый директор компании Петер ван Дрил.

Напомним, 13 мая Юрия Витренко сократили с должности исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины".

Кроме того, главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" назначили Отто Ватерландера.

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Автор: РБК-Украина