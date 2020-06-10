Витренко отозвали из набсовета "Укрнафты"

В набсовет "Укрнафты" ввели Николая Гавриленко
НАК "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с поста представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты". При этом в совет ввели директора нефтяного дивизиона Николая Гавриленко.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Сообщается, что Гавриленко продолжит "регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными". В частности, речь идет о спорных объемах газа и накопленного налогового долга.
При этом, за дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" отвечает финансовый директор компании Петер ван Дрил.
Напомним, 13 мая Юрия Витренко сократили с должности исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины".
Кроме того, главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" назначили Отто Ватерландера.
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Автор: РБК-Украина