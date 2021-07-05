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Витренко остается главой "Нафтогаза". Суд заблокировал новое предписание НАПК

Автор: РБК-Украина

Действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое требовало разорвать контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, остановлено. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза".

Сообщается, что ОАСК приостановил действие предписания НАПК от 1 июля, которым от наблюдательного совета компании требовали разорвать контракт с Витренко. Решение принято в порядке обеспечения его иска об отмене предписания.

В самом "Нафтогазе" подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении НАК, о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства. В частности, компания отмечает, что НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.

Напомним, в середине июня НАПК выступило с позицией о том, что Витренко назначили главой "Нафтогаза" с нарушением законодательства. В частности, его назначили раньше, чем через год после работы в Минэнерго, что может говорить о возможном наличии конфликта интересов.

Сначала предписание с требованием уволить Витренко было направлено в Кабмин, а 1 июля - набсовету НАК.

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Юрий ВитренкоНафтогаз Украины