Витренко остается главой "Нафтогаза". Суд заблокировал новое предписание НАПК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза" .

Сообщается, что ОАСК приостановил действие предписания НАПК от 1 июля, которым от наблюдательного совета компании требовали разорвать контракт с Витренко. Решение принято в порядке обеспечения его иска об отмене предписания.

В самом "Нафтогазе" подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении НАК, о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства. В частности, компания отмечает, что НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.