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Назначение главы "Нафтогаза" в НАПК сочли незаконным. Витренко отреагировал

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Киев, Вторник 15 июня 2021 10:34
Назначение главы "Нафтогаза" в НАПК сочли незаконным. Витренко отреагировал Фото: новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (facebook.com/YVitrenkо)
Автор: Анастасия Рокитна

Распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" является незаконным. Контракт с ним должен быть отменен.

Об этом говорится в предписании главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

В агентстве напомнили, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство. В НАПК отметили, что во время выполнения обязанностей министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

"Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков внес Кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции ", - говорится в сообщении.

НАПК требует отменить назначение Юрия Витренко главай правления НАК "Нафтогаз Украины". А также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с главой правления НАК.

Обновлено: в пресс-службе "Нафтогаза" отреагировали на предписание НАПК. Его назвали примером "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.

"Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом, как исполняющий обязанности министра я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно и не голосовал при принятии решений Кабинетом министров", - заявил Витренко.

Он заявил, что обратится в суд для установления, "чья правовая позиция является более обоснованной".

Напомним, Юрий Витренко 29 апреля официально возглавил Национальную акционерную компанию "Нафтогаз".

Как пояснили в Кабмине, Коболев был уволен из "Нафтогаза" из-за его неудовлетворительной работы.

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