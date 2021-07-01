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НАПК потребовало от набсовета "Нафтогаза" уволить Витренко

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Украина, Четверг 01 июля 2021 12:49
НАПК потребовало от набсовета "Нафтогаза" уволить Витренко Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

Как отмечается в сообщении, контракт должен быть прекращен как незаконный.

"Предписание было составлено после ознакомления НАПК с пояснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В пояснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", - говорится в сообщении.

Напомним, глава НАПК Александр Новиков 14 июня внес Кабинету министров Украины предписание об увольнении Юрия Витренко с должности главы НАК. Кабмин обжаловал это предписание в суде.

После этого глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от исполнения обязанностей главы правления компании.

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Юрий Витренко НАПК Нафтогаз Украины
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