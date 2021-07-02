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Витренко требует через суд остановить новое предписание НАПК

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Киев, Пятница 02 июля 2021 18:44
Витренко требует через суд остановить новое предписание НАПК Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: РБК-Украина

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафогаз Украины" Юрий Витренко просит через суд остановить действие нового предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сегодня НАПК потребовало уволить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что сегодня в суд от Витренко поступил административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указано НАПК, третьими лицами - Кабинет министров Украины и "Нафтогаз".

"В частности, в заявлении об обеспечении иска Юрий Витренко просит ОАСК приостановить действие предписания НАПК, датированного 1 июлем 2021 года. В то же время в исковом заявлении истец просит признать противоправным и отменить данное предписание Нацагентства", - говорится в сообщении.

На данный момент суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, в середине июня суд уже останавливал действие одного предписания НАПК, поэтому Витренко остается главой "Нафтогаза".

Агентство полагает, что его незаконно назначили главой НАК.

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Юрий Витренко НАПК Нафтогаз Украины
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