Витренко требует через суд остановить новое предписание НАПК

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафогаз Украины" Юрий Витренко просит через суд остановить действие нового предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сегодня НАПК потребовало уволить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что сегодня в суд от Витренко поступил административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указано НАПК, третьими лицами - Кабинет министров Украины и "Нафтогаз".

"В частности, в заявлении об обеспечении иска Юрий Витренко просит ОАСК приостановить действие предписания НАПК, датированного 1 июлем 2021 года. В то же время в исковом заявлении истец просит признать противоправным и отменить данное предписание Нацагентства", - говорится в сообщении.

На данный момент суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.