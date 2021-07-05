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Вітренко залишається головою "Нафтогазу". Суд заблокував новий припис НАЗК

Автор: РБК-Україна

Дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке вимагало розірвати контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком, зупинено. Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогазу".

Повідомляється, що ОАСК призупинив дію припису НАЗК від 1 липня, яким від наглядової ради компанії вимагали розірвати контракт з Вітренком. Рішення прийнято в порядку забезпечення його позову про скасування припису.

У самому "Нафтогазі" підкреслили, що рішення суду узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні НАК, про порушення з боку антикорупційного агентства. Зокрема, компанія відзначає, що НАЗК має сама звернутися до суду для звільнення Вітренка, а не видавати припис наглядовій раді.

Нагадаємо, в середині червня НАЗК виступило з позицією про те, що Вітренка призначили главою "Нафтогазу" з порушенням законодавства. Зокрема, його призначили раніше, ніж через рік після роботи в Міненерго, що може говорити про можливу наявність конфлікту інтересів.

Cпочатку припис з вимогою звільнити Вітренко було направлено до Кабміну, а 1 липня - наглядовій раді НАК.

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Юрій ВітренкоНафтогаз України