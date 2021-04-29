UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Витренко официально возглавил "Нафтогаз"

Автор: Дмитрий Левицкий

Юрий Витренко сегодня, 29 апреля, официально возглавил Национальную акционерную компанию "Нафтогаз". Вчера Кабинет министров принял решение о его назначении на должность главы правления "Нафтогаза".

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"Коллективу НАК "Нафтогаз Украины" представил в качестве главы правления - Юрия Витренко. Перед вами сложные вызовы, требующие профессионального подхода и взвешенности решений", - заявил министр.

Фото: Олег Немчинов представил Юрия Витренко коллективу "Нафтогаза" (t.me/nemchinovoleh)

Напомним, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.

Как пояснили в Кабмине, Коболев был уволен из "Нафтогаза" из-за его неудовлетворительной работы.

В "Нафтогазе" не поддержали смену руководства компании, назвав решение Кабмина возвращением к ручному управлению.

Больше о вчерашних решениях Кабмина по "Нафтогазу" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЮрий ВитренконазначениеНафтогаз Украины