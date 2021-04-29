Витренко официально возглавил "Нафтогаз"

Юрий Витренко сегодня, 29 апреля, официально возглавил Национальную акционерную компанию "Нафтогаз". Вчера Кабинет министров принял решение о его назначении на должность главы правления "Нафтогаза".

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале .

"Коллективу НАК "Нафтогаз Украины" представил в качестве главы правления - Юрия Витренко. Перед вами сложные вызовы, требующие профессионального подхода и взвешенности решений", - заявил министр.

Напомним, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.

Как пояснили в Кабмине, Коболев был уволен из "Нафтогаза" из-за его неудовлетворительной работы.

В "Нафтогазе" не поддержали смену руководства компании, назвав решение Кабмина возвращением к ручному управлению.

Больше о вчерашних решениях Кабмина по "Нафтогазу" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".