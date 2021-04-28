Кабмин назвал причину увольнения Коболева из "Нафтогаза"

Кабинет министров официально заявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Официальной причиной увольнения Коболева стала его неудовлетворительная работа.

Об этом говорится на сайте кабмина.

Как пояснили в правительстве, в 2020 году ущерб группы компаний "Нафтогаз" составил 19 млрд гривен, тогда как финансовый план компании предусматривал получение 11,5 млрд гривен прибыли. "Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", - заявили в Кабмине.