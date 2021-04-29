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Вітренко офіційно очолив "Нафтогаз"

Автор: Дмитро Левицький

Юрій Вітренко сьогодні, 29 квітня, офіційно очолив Національну акціонерну компанію "Нафтогаз". Вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про його призначення на посаду глави правління "Нафтогазу".

Про це написав міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

"Колективу НАК "Нафтогаз України" представив у якості голови правління - Юрія Вітренко. Перед вами складні виклики, які потребують професійного підходу та виваженості рішень", - заявив міністр.

Фото: Олег Немчінов представив Юрія Вітренка колективу "Нафтогазу" (t.me/nemchinovoleh)

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління "Нафтогазу". А на його місце призначили Вітренка, який був виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Як пояснили у Кабміні, Коболєв був звільнений з "Нафтогазу" через його незадовільну роботу.

У "Нафтогазі" не підтримали зміну керівництва компанії, назвавши рішення Кабміну поверненням до ручного управління.

Більше про вчорашні рішення Кабміну щодо "Нафтогазу" читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЮрій ВітренконазначениеНафтогаз України