Кабмин опубликовал решение об увольнении Коболева

Кабмин опубликовал решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Официальная причина - его неудовлетворительная работа на этом посту.

Решение Кабмина опубликовано на едином портале органов исполнительной власти Украины.

“Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" Коболева Андрея Владимировича, освободив его от занимаемой должности 28 апреля 2021”, - говорится в документе. Этим же решением на пост главы правления НАК “Нафтогаз Украины” назначен Юрий Витренко, который до этого назначения руководил Минэнерго. Решением Кабмина министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко поручено подписать контракты с Юрием Витренко и переназначенными членами наблюдательного совета.