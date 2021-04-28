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Кабмин опубликовал решение об увольнении Коболева

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 19:59
Кабмин опубликовал решение об увольнении Коболева Фото: Андей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабмин опубликовал решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Официальная причина - его неудовлетворительная работа на этом посту.

Решение Кабмина опубликовано на едином портале органов исполнительной власти Украины.

“Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" Коболева Андрея Владимировича, освободив его от занимаемой должности 28 апреля 2021”, - говорится в документе.

Этим же решением на пост главы правления НАК “Нафтогаз Украины” назначен Юрий Витренко, который до этого назначения руководил Минэнерго.

Решением Кабмина министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко поручено подписать контракты с Юрием Витренко и переназначенными членами наблюдательного совета.

Напомним, Коболев отреагировал на увольнение, заявив, что узнал о нем из новостей и заявлений о своей отставке не писал.

Отметим, накануне НАК "Нафтогаз Украины" отчиталась об убытке за 2020 год на 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

Вместе с тем, 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью в размере 11,489 млрд гривен.

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