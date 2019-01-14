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Витренко допустил проведение экспертной встречи по газу без РФ

Новости » Энергетика    14.01.2019 - 16:37
Витренко допустил проведение экспертной встречи по газу без РФ
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

На данный момент подтверждено участие украинской и европейской сторон

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что экспертная встреча по газу, которая должна была состояться 15 января 2019 года, может произойти в формате Европейский союз-Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Витренко в Facebook.

По его словам, на данный момент подтверждено участие украинской и европейской сторон. При этом если завтра, 15 января, не будет российской стороны, то встреча состоится в двустороннем формате.

Витренко допустил проведение экспертной встречи по газу без РФ

Напомним, сегодня пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен заявила, что экспертная трехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу отменена.

При этом трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, Европейской комиссии и России пройдут в Брюсселе 21 января. Шефчович отметил, что второй раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа пройдет 21 января в Брюсселе.

Ранее Витренко заявлял, что лоббисты "Северного потока-2" и отдельные европейские политики используют трехсторонние переговоры как аргумент в пользу этого проекта. По его словам, "восстановление баланса интересов", которого от "Нафтогаза" требует российский монополист "Газпром" в ходе переговоров по транзиту газа, возможно только на основании решения Стокгольмского арбитража. 

 

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Новости Украины Юрий ВитренкоНафтогаз Украины
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