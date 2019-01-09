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Еврокомиссия объявила дату трехсторонних переговоров по газу

Новости » Энергетика    09.01.2019 - 13:09
Еврокомиссия объявила дату трехсторонних переговоров по газу
Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Трехсторонние переговоры пройдут в Брюсселе 21 января

Трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, Европейской комиссии и России пройдут в Брюсселе 21 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента Еврокомиссии по делам Энергетического союза Мароша Шефчовича.

Шефчович отметил, что второй раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа пройдет 21 января в Брюсселе.

"Встреча будет базироваться на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих раундов политических и экспертных переговоров", - подчеркнул он.

Еврокомиссия объявила дату трехсторонних переговоров по газу

Напомним, ранее было известно, что трехсторонние газовые переговоры пройдут в январе. До этого предполагалось, что переговоры должны были состояться до католического Рождества

О переносе переговоров на январь заявлял министр энергетики России Александр Новак. По его словам, встреча может состояться во второй половине января, при этом перед ней запланированы переговоры на экспертном уровне.

Как писало РБК-Украина, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. До этого времени НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".

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