"Нафтогаз" заявил свою позицию в переговорах о транзите российского газа

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

НАК намерен вести переговоры с "Газпромом" на основании решений Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "восстановление баланса интересов", которого от украинской компании требует российский монополист "Газпром" в ходе переговоров по транзиту газа, возможно только на основании решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко в Facebook.

Как отметил Витренко, "вопросы "баланса в отношениях" уже были рассмотрены таким образом, который определен контрактом (действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины, - ред.) - в международном арбитраже… Сейчас не существует каких-либо законных оснований для "Газпрома" не выполнять его решения".

Витренко также напомнил, что согласно окончательным выводам арбитров, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,7 млрд долларов за транзит до конца действия контракта - до 2020 года - транспортировать по территории Украины не менее 110 млрд кубометров газа и по заявке НАКа поставлять топливо по цене, "сниженной до уровня цен на немецком рынке (хабе)".

Ранее российский газовый монополист на своей странице в Twitter заявил, что "будущие взаимоотношения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", а также вопросы продления договора о транзите после 2019 года будут зависеть главным образом от решения спорных вопросов и восстановления баланса интересов и симметрии в обязательствах сторон в рамках действующих контрактов". В "Газпроме" также заявили, что трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ, не имеют статуса переговоров между компаниями.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил о том, трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, Европейской комиссии и России пройдут в Брюсселе 21 января. По его словам, темой переговоров станет вопрос о долгосрочном транзите газа.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что готов пересмотреть или отказаться от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на 12 млрд долларов при условии сохранения транзита газа по территории Украины.