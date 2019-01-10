ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" заявил свою позицию в переговорах о транзите российского газа

Новости » Энергетика    10.01.2019 - 18:23
"Нафтогаз" заявил свою позицию в переговорах о транзите российского газа
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

НАК намерен вести переговоры с "Газпромом" на основании решений Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "восстановление баланса интересов", которого от украинской компании требует российский монополист "Газпром" в ходе переговоров по транзиту газа, возможно только на основании решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко в Facebook.

Как отметил Витренко, "вопросы "баланса в отношениях" уже были рассмотрены таким образом, который определен контрактом (действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины, - ред.) - в международном арбитраже… Сейчас не существует каких-либо законных оснований для "Газпрома" не выполнять его решения".

Витренко также напомнил, что согласно окончательным выводам арбитров, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,7 млрд долларов за транзит до конца действия контракта - до 2020 года - транспортировать по территории Украины не менее 110 млрд кубометров газа и по заявке НАКа поставлять топливо по цене, "сниженной до уровня цен на немецком рынке (хабе)".

&quot;Нафтогаз&quot; заявил свою позицию в переговорах о транзите российского газа

Ранее российский газовый монополист на своей странице в Twitter заявил, что "будущие взаимоотношения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", а также вопросы продления договора о транзите после 2019 года будут зависеть главным образом от решения спорных вопросов и восстановления баланса интересов и симметрии в обязательствах сторон в рамках действующих контрактов". В "Газпроме" также заявили, что трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ, не имеют статуса переговоров между компаниями.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил о том, трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, Европейской комиссии и России пройдут в Брюсселе 21 января. По его словам, темой переговоров станет вопрос о долгосрочном транзите газа.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что готов пересмотреть или отказаться от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на 12 млрд долларов при условии сохранения транзита газа по территории Украины.

Кабмин утвердил делегацию на трехсторонние переговоры по газу Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" увеличилась на 164 млн гривен
Новости Украины ГазпромгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь